عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في تعاملات اليوم 22-1-2023

الذهب
الذهب

استمر ثبات سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-1-2023؛ بدون أي تغيير يذكر في سعر الجرام من الأعيرة الذهبية المختلفة.

وكشفت تقارير اقتصادية عن أن سعر المعدن الأصفر لم يسجل تغيير يذكر في الأسواقمحلات الصاغة  حتي في الساعات المبكرة لتعاملات اليوم .

أخبار التوك شو.. تراجع أسعار الذهب.. واللحوم بـ 130 جنيها والأرز 14.5 في معارض أهلا رمضان

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. تفاصيل

عيار 14

واعلن موقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في تحديد سعر الذهب، أن سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل قيمة قد سجل نحو 1177 جنيها للبيع و 1190 جنيها للشراء.

سعر 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1765 جنيها للبيع و 1785 جنيها للبيع.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2017 جنيها للبيع و 2040 جنيها للشراء.

عيار 18 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 1513 جنيها للبيع و 1530 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.28 ألف جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.444 ألف جنيه للشراء .

كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.04 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والسوق العالمي

ومع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، شهد المعدن الأصفر استقرارا البورصات العالمية، بعد حالة من التراجع بنسبة 0.3 % دولار للأونصة، وذلك بفعل صعود الدولار، لكن الآمال في إبطاء مجلس  الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة منحت الذهب خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 31 يناير والأول من فبراير، حيث توضح كثير من المؤشرات توجه  الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث ركود تضخمي، ومن ثم سيعزز ذلك من قوة الذهب خلال العام الجاري.

وعلق محللون علي استقرار الذهب بأن المعدن الأصفر شهد حالة من الثبات خلال عمليات التداول إذ وصل سعر الأوقية لـ  1926 دولارًا.

صادرات الذهب والمشغولات الأخري

وكشفت تقارير صادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، عن استحواذ  10 دول على صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة  في الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي .

وحصلت الإمارات على 52,3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لتحتل المرتبة الأولى  بقيمة 800 مليون دولار في مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%، ثم كندا  في المركز  الثاني  لتستحوذ على 47,5%، بقيمة 726 مليون دولار في مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%، تليها تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

وحلت إيطاليا على نسبة تراجع  79% لتسجل 256 ألف دولار 2022 مقابل مليون دولار2021، ثم المانيا بنسبة تراجع  28% لتسجل 468 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار، تليها امريكا بنسبة ارتفاع 154% لتسجل 151 ألف دولار دولار مقابل 59 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار.

واحتلت تنزانيا المرتبة الثامنة  بنحو 50 ألف دولار، وللبحرين نحو 87 ألف دولار في مقابل 81 ألف دولار بنمو 7%، وللأردن نحو 34 ألف دولار في مقابل 42 ألف دولار بتراجع 19%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

موضوعات متعلقة

الذهب يستقر في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

وزيرة الخزانة الأمريكية: أزمة سقف الدين تهدد بوقوع كارثة

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-1-2023

اعتقاد خاطئ عن حكم النوم على البطن.. الإفتاء توضح

سبب وحيد يؤيد استمرار فيريرا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

اﻟﻤﺰﻳﺪ