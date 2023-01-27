بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا..أسباب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الماضية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي :

بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حالة من الغضب الشدي سادت العالم العربي والإسلامي، بعد حادث حرق القران الكريم في هولندا والسويد، معلقا “هذه الجريمة تعودنا عليها دوما وتعودنا عليها من المتطرفين ومن يساعد المتطرفين”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك جرائم ترتكب في حق ديننا الإسلامي، وقراننا الكريم وللأسف كثير من الجهات صامتة.

قرينة الرئيس قامت بزيارتها.. مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر خضراء وتخدم المرضى بالمجان

أعادت شبكة تليفزيون «الحياة» بث حلقتها الخاصة من داخل المستشفى بعد افتتاحها خلال فعاليات «شهر الخير»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظات صعيد مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زيارة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للمستشفى.

وقال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى أنشئت على أحدث مستوى، وأنها تقدم خدماتها لأكثر من 500 مريض من المصابين بمرض الأورام سواء من الأطفال أو كبار السن مجانًا، وذلك بدلاً من حاجتهم لتلقي العلاج في القاهرة.

أسباب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الماضية..شاهد

أكد الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن شهادات الـ 25% التي تم طرحها ساهمت في خفض الطلب على الذهب والضغط على الدولار في مصر

وقال علي الإدريسي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، ان سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة سعر الذهب، مؤكدا أن أسعار الذهب تشهد العديد من التقلبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟| البحوث الفلكية تكشف مفاجأة.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المواطن لا يشعر بكل الزلازل، لكن إذا كتب مواطن على السوشيال ميديا أنه شعر بزلزال فإن الجميع ينساق وارئه".

رئيس الباطنة والمناعة بعين شمس: أضرار المضادات الحيوية كثيرة ومنها الحساسية.. فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن أضرار المضادات الحيوية كثيرة ومنها الحساسية، مشيرا إلى أنه يجب عمل اختبار حساسية لكل من يتعاطي المضاد الحيوي.

وقال أشرف عقبة، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن استخدام المضاد الحيوي في أي سن ولكن إذا كان هناك ضرورة لذلك.

جائزة مليون جنيه| البريد المصري يفجر مفاجأة مدوية.. فيديو

كشف أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، حقيقة تسليم الفائز الثالث جائزة مليون جنيه من البريد المصري.

وقال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، عبر خلال تصريحات عبر فضائية "الشمس"،: "هذه ليست المرة الأولى، وهي ثالث جائزة يتم تقديمها، والتي تقام على حسابات التوفير".



بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

رضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء بعد وفاة ابنه وديع.

وأكد التقرير أن الفنان جورج وسوف حسم الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول اعتزاله، حيث أنه أكد أنه سيعود إلى الغناء من جديد.



أستاذ علم إجتماع: البعض يستخدم الأطفال للانتقام بعد الإنفصال.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن المال أصبح هو المعيار الوحيد للقيمة في المجتمع، مشيرة إلى أنه لابد من وجود معايير تحدد الحقوق والواجبات.

وقالت هالة منصور، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ان الخطاب الديني يجب أن يهتم بالمعاملة بين الناس، مؤكدا أن الأطفال يجب أن يكون لهم الأولوية في حالة الإنفصال.



شاهد| قصة استغاثة إنسانية للإسعاف البحري لهيئة قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس في التعامل السريع مع استغاثة من ربان" سفينة الحاويات فين ين" والتي عبرت القناة ضمن قافلة الجنوب.

وفي تقرير عرضته قناة اكسترا نيوز، كان مركز المراقبة الملاحي بالقناة تلقى إشارة بوجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد الطاقم يعاني من أزمة ربوية حادة، إلى جانب عدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة وضرورة توقيع الكشف الطبي عليه.



مقابر وتوابيت ومومياوات.. تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة للدولة القديمة| شاهد

أسفرت أعمال الحفر المشتركة للبعثة المصرية مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في منطقة جبانةسقارة، عن عدة اكتشافات أثرية تعود للأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، تقريرا عن الكشف الجديد وهو عبارة عن مجموعة من المقابر التي ضمت عدد كبير من التوابيت والممياوات، كما عثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل والأواني الفخارية.