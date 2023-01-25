بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

علق هشام عيد أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة.

وقال هشام عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" منطقة حدوث الزلزال الأخير متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا امر طبيعي".

وأضاف هشام عيد :" زلزال اليوم قوته فوق المتوسطة وذلك ادى إلى شعور المصريين به بشكل ملحوظ ".

وتابع هشام عيد :" مصر لم تدخل حزام الزلازل و نحن في منقطة مستقرة تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها ".

واكمل هشام عيد :" زلزال 1992 كان مركزه في منقطة دهشور وقوته 5.8 ريختر ، لكن زلزال اليوم كان على بعد 500 كيلو متر عن السواحل الشمالية لمصر ".