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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

زلزال
زلزال

علق هشام عيد أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة.

 

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وقال هشام عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  منطقة حدوث الزلزال الأخير متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا امر طبيعي".

 وأضاف هشام عيد :" زلزال اليوم قوته فوق المتوسطة وذلك ادى إلى  شعور المصريين به  بشكل ملحوظ ".

 وتابع هشام عيد :" مصر لم تدخل حزام الزلازل و نحن في منقطة مستقرة تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها ".

 واكمل هشام عيد :" زلزال 1992 كان مركزه في منقطة دهشور وقوته 5.8 ريختر ، لكن زلزال اليوم كان على  بعد 500 كيلو متر عن السواحل الشمالية لمصر ".

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