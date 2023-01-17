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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بنكرياس صناعي.. أمل جديد لمرضى السكر على مستوى العالم | تفاصيل

مرضى السكر
مرضى السكر

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن مريض السكر من النوع الأول يكون لديه نقص من إفراز الانسولين من البنكرياس .

 

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بنكرياس صناعي لحل أزمة الأنسولين وتخفيف معاناة مرضى السكري|تفاصيل

وقال  أشرف عقبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   العلاج لهذا النوع من السكر  يكون عن طريق إعطاء المريض جرعة من الأنسولين عن طريق الحقن ".

 

وأضاف أشرف عقبة:" التكنولوجيا يستخدمها الطب لتوفير علاجات الامراض، وهناك وسائل علاجية يتم تجربتها للتخفيف على مرضى السكري مشاكل الحصول على الانسولين عن طريق الحقن ".

 

 وتابع أشرف عقبة :" التكنلوولجيا الحديثة على مستوى العالم تتحدث عن البنكرياس الصناعي الذي يوفر لمريض السكر الانسولين الذي يريده حسب احتياجاته،  والبنكرياس الصناعي يقوم بقياس السكر على مدار الساعة للتعرف على نسبة السكر في دم المريض ".

 

 واكمل اشرف عقبة :"  البنكرياس  الصناعي يحسب  كميات  الانسولين التي يحتاجها الشخص "، مضيفا:" والبنكرياس الصناعي يعفي المريض من  الزيادات غير المبررة في نسبة السكر في الدم ويحافظ على معدل السكر في الدم ".

 

 ولفت أشرف عقبة:" البنكرياس الصناعي يتم اختباره  عالميا من اجل استخامه  في علاج مصابي السكر ".

السكر مرض السكر بنكرياس صناعي العالم اخبار التوك شو

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