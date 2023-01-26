فاز بمليون جنيه من البريد.. ابن المنيا: ربنا عوضني وسأساعد المحتاجين ..شاهد

فرحه كبيرة وسعادة لا توصف داخل منزل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم محمد ابن قرية منسافيس مركز أبو قرقاص جنوب المنيا بعد فوزه في السحب السنوي لهيئة البريد بمبلغ " مليون جنيه " خلال مبادرة الهيئة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية ولتشجيع عملائها علي الادخار.

محمد ابن المنيا يفوز بجائزة مليون جنيه من البريد

وسط زوجته وأولاده قال " عبد الله عبد المعتمد": سعيد جدا وفرحتي كبيرة بفوزي بجائزة المليون جنيه واعلم ان الله سبحانه وتعالى بيعوضني خير وهساعد كل محتاج من اهل بلدتي.

فالحمد لله ربنا بعت لي الجائزة لأني أستهالها وأنا بحب الخير للناس كلها واكلي حلال.

وأوضح أنه سيقيم ليلة كبيرة لأهل بلدته ويقوم بذبح الذبائح ويعزم فيها الفقراء جميعا ويعطي الزكاة لكل محتاج.

توقعت أنها محاولة نصب إلكتروني

وأشار إلى أنه بعد اتصال مسؤلي البريد توقع انه يتعرض لمحاولة نصب إلكتروني عندما اتصل بي مسئولين بالهيئة يخبروني بالجائزة لم أصدق وأغلقت التليفون واتصلوا بي مرة ثانيه ليؤكدوا لي أنني الفائز في السحب ففرحتي كبيرة بالجائزة.

وأضاف ربنا عوضني عن أمانتي والبعد عن الحرام وآخر موقف تعرضت له هو العثور علي تليفون محمول قيمته أكثر من 20 ألف جنيها وبحثت عن صاحبه حتى وصلت إليه وسلمته له وبعد يومين جاءت له البشرى بالفوز بجائزة هيئة البريد المصرية.



يشار إلى ان الهيئة القومية للبريد أعلنت نتيجة حفل السحب الثالث على جائزة " المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

سحب ربع سنوي من البردي المصري على الجوائز

وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد نتيجة السحب الثالث على حسابات التوفير «جائزة المليون جنيه» حيث فاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جوائز حسابات التوفير «ربع السنوية» التي تقوم بها الهيئة تأتي تأكيدا على مصداقية البريد المصري تجاه عملائه وتقديراً لولائهم الدائم وثقتهم في الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري، وتعكس حرص واهتمام البريد المصري على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء ولتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد.



عبد الله وأسرته بعد إبلاغه بفوزة بجائزة المليون جنيه

عبد الله وأسرته بعد إبلاغه بفوزة بجائزة المليون جنيه

عبد الله وأسرته بعد إبلاغه بفوزة بجائزة المليون جنيه

عبد الله وأسرته بعد إبلاغه بفوزة بجائزة المليون جنيه