نائب محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجري العمل على تنفيذ 3489 مشروعاً بنطاق 19 قطاعًا خدميًا وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات، ممثلي جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وطالب نائب المحافظ، مهندسي دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نسب الإنجاز الاسبوعية وإرساله إلي الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، لاستعراض معدلات التنفيذ خلال الاجتماع الدوري، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي ستغير وجه الريف المصري.

وأشار نائب المحافظ، الي ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري العمل بها بالمراكز المستهدفة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبين الجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، وبإشراف مهندسي دار الهندسة لارتفاع نسب الإنجاز.

أكد نائب المحافظ، انه يجري تنظيم جولات ميدانية أسبوعية للمرور على المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة، لمطابقة نسب التنفيذ على أرض الواقع، بهدف التأكد من انتظام سير الاعمال وان المشروعات تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والكفاءة.

