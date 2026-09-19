قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحدات جمعية الصحافة بمدينة بدر 2026.. الأسعار وشروط الحجز
الصحة العالمية: 3500 وفاة و7400 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية
هاتريك وصناعة.. شبكة ليفربول تحتفي بتألق محمد صلاح أمام جالاتا سراي
توماس ريس يشيد بمحمد صلاح بعد رباعية طرابزون أمام جالطة سراي
من العقارات المتأخرة إلى الشكاوى الحكومية ومراكز علاج الإدمان.. 3 مطالب برلمانية لحماية حقوق المواطنين
سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص
لميس الحديدي: التوتر في باب المندب وهرمز يهدد حركة الملاحة
عمرو أديب: من الآن وحتى نهاية العام قد نشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة
التضامن: «التدخل السريع» ينقذ طفلة من العنف.. رحلة من الشارع إلى الأمان بدمياط
الإيجار ينتهي بالتمليك.. الإسكان الاجتماعي يطرح 15 ألف وحدة لمحدودي الدخل تجريبيًا
بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة
جواز التصالح في جرائم الإعدام.. ماذا يحدث للعقوبة بعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية
قطع المياه ..صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 8 مناطق  نظرا لظروف خارجة عن ارادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 800مم بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان.

قطع المياه 

واوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة  بقطع المياه عن مناطق (شرق وغرب حلوان - مدينة الموظفين والمنطقة المحيطة بها - العزبة البحرية - مساكن اطلس - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - كفر العلو - حلوان البلد)

وقد قامت الشركة بالدفع بكافة امكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الاصلاح وعودة المياه.

وإذ تأسف الشركة عن انقطاع الخدمة لهذا العطل المفاجئ.

وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 او عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

المياه قطع المياه انقطاع المياه حلوان الموظفين اطلس كفر العلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

ترشيحاتنا

بيزيرا

مهيب عبد الهادي: من اللاعب القادر على تعويض بيزيرا في الزمالك؟

كوفنتري

كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

بيزيرا

محمد فارس لـ بيزيرا بعد رحيله عن الزمالك: الناس دي وقفت معاك.. ده رد الجميل؟

بالصور

تشتري فينيو ولا ماجنيت.. مقارنة لأكثر سيارتين إثارة للجدل في السوق المصري

فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت
فينيو ضد ماجنيت

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد