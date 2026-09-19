بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 8 مناطق نظرا لظروف خارجة عن ارادتها بحدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 800مم بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان.

قطع المياه

واوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه عن مناطق (شرق وغرب حلوان - مدينة الموظفين والمنطقة المحيطة بها - العزبة البحرية - مساكن اطلس - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - كفر العلو - حلوان البلد)

وقد قامت الشركة بالدفع بكافة امكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الاصلاح وعودة المياه.

وإذ تأسف الشركة عن انقطاع الخدمة لهذا العطل المفاجئ.

وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 او عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.