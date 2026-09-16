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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«القابضة للمياه» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بـ10 شركات تابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا بالفيديوكونفراس مع رؤساء مجالس إدارات شركات سوهاج، وقنا، وأسيوط، وأسوان، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والجيزة، وكفر الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومعدلات الإنجاز ونهو الأعمال المستهدفة بكل شركة.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال، استشاري المشروعات بالشركة القابضة، والمهندس أحمد سعيد، مدير عام المشروعات بالشركة القابضة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن متابعة ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس أولويات وأجندة عمل رؤساء الشركات التابعة، في ضوء المتابعة المستمرة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية والميدانية لمعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي تحديات قد تؤثر على تحقيق المستهدفات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة أن يكون لدى كل رئيس شركة موقف تنفيذي محدث لكل مشروع، وخطة واضحة بالأعمال والمستهدفات المطلوب نهوها خلال الفترة المقبلة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع،  والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للمشروعات وربط معدلات التنفيذ بالمستهدفات المخططة، مع التركيز على الأعمال المتبقية والمسارات الحرجة لكل مشروع، ووضع حلول تنفيذية واضحة، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، بما يضمن نهو المشروعات ودخولها الخدمة وفق الخطط المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بكل شركة على حدة، ومراجعة نسب الإنجاز والأعمال المتبقية، والإجراءات اللازمة للتعامل معها ودفع معدلات التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات التابعة بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»، ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، مع إعطاء الأولوية للأعمال المطلوب نهوها، والتنسيق الفوري لتذليل أية معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

مياه الشرب الصرف الصحي سوهاج قنا أسيوط أسوان المنيا بني سويف

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