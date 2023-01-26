عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرينة الرئيس قامت بزيارتها.. مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر خضراء وتخدم المرضى بالمجان

انتصار السيسي تزور
انتصار السيسي تزور مستشفى شفاء الأورمان

أعادت شبكة تليفزيون «الحياة» بث حلقتها الخاصة من داخل المستشفى بعد افتتاحها خلال فعاليات «شهر الخير»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظات صعيد مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زيارة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للمستشفى.

استجابة للأطفال.. قرينة الرئيس تزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر

السيدة انتصار السيسي: أشيد بالجهود العظيمة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال


وقال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى أنشئت على أحدث مستوى، وأنها تقدم خدماتها لأكثر من 500 مريض من المصابين بمرض الأورام سواء من الأطفال أو كبار السن مجانًا، وذلك بدلاً من حاجتهم لتلقي العلاج في القاهرة.


وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا» المُذاع على قناة الحياة، والذي تُقدمه الإعلامية مها موسى، أن المستشفى لديها قاعدة بيانات عريضة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن انضمام مؤسسة الأورمان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساعد في تقديم الخدمات المتكاملة للمواطن المصري.


ومن جانبه قال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن جمعية الأورمان وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لعلاج مرضى الأورام، وأن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تخدم مرضى الأورام من محافظ وسط وجنوب الصعيد.


وأضاف الدكتور محمود فؤاد، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا»، أن مصروفات تشغيل المستشفى وصلت إلى 35 مليون جنيه شهريًا الفترة الماضية، لافتًا إلى نجاح المستشفى في الحصول على الرخصة الذهبية للتميز البيئي كأول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، كما أنها وفرت الطاقة الكهربائية المستخدمة بمقدار 20% عبر الاستعانة بالطاقة الشمسية والحلول البيئية الذكية.


كما التقى برنامج «أهل بلدنا»، مع عدد من كبار السن وأهالي الأطفال المعالجين داخل المستشفى، والذي أشادوا بجودة الخدمة العلاجية التي يتلقوها، في مقابل عدم تحملهم لأي أعباء مالية.

الأورمان شفاء الاورمان الأقصر انتصار السيسى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

ترشيحاتنا

البابا فرنسيس: نعيش حربا عالمية ثالثة

مصطفى بكري: زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل 12 مليار دولار.. فيديو

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي.. مبروك عطية يواجه الحبس 5 سنوات

الحسيني قارئاً وجمعة خطيبا.. مسجد الشرطة يستقبل الجمعة الأولى من شهر رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس سنانه.. شاب يستبدل شعره بسلاسل دهب في الجمجمة | شاهد

تنورة ومزمار.. عروض لفرق استعراضية مختلفة بـ معرض الكتاب

فساتين مقلوبة وملابس غريبة.. عرض أزياء يثير السخرية على السوشيال ميديا| شاهد

مكتوب أورجينال.. 6 صور تكشف الفرق بين النسكافيه الأصلي والمضروب

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ