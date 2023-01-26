بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف حقيقة اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء بعد وفاة ابنه وديع.

وأكد التقرير أن الفنان جورج وسوف حسم الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول اعتزاله، حيث أنه أكد أنه سيعود إلى الغناء من جديد.

وأشار التقرير إلى أن شائعات اعتزال جورج وسوف الغناء انتشرت بعد وفاة ابنه وديع في 7 يناير بعد عملية جراحية في المعدة سببت مضاعفات ونزيف أدت إلى الوفاة.

وأوضح التقرير أن مكتب الفنان جورج وسوف نشر بيان حسم خلال الجدل المثار حول اعتزاله الغناء، موجها الشكر لكل من وقف بجانبه خلال المرحلة الأليمة التي مر بها، كما أنه اعتذر عن إلغاء مشاركته في كل الحفلات والمناسبات والمهرجانات التي كانت مقررة خلال هذا الشهر والشهر القادم.