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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيرين راحت.. صحفية لبنانية: جورج وسوف مازال يتلقى عزاء ابنه في منزله

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أكد الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب جاءت وقدمت العزاء لـ المطرب الكبير جورج وسوف بعد وفاة نجله.

وأضافت هنادي عيسي، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن جورج وسوف، يتلقى حتى اليوم وفود من جميع الدول، لتقديم العزاء، مشيرة إلى أن جورج وسوف، محبوب من ملايين المواطنين بالعالم، وهو متأثر وعلينا الوقوف بجواره.

علقت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، على ما يثار بشأن اعتزال جورج وسوف الطرب عقب وفاة نجله، وبعد 50 سنة بالغناء، وقالت إن الفنان الكبير مازال يتلقى العزاء فى وفاة نجله حتى اليوم بمنزله.

وأضافت هنادي عيسي، أن منزل جورج وسوف، لم يخلو حتى اليوم من المعزين، من جميع الدول العربية.

ولفتت إلى أن جورج وسوف، متأثر بوفاة نجله، ولكن الشائعات كثيرة تلاحق جورج وسوف، من أول يوم من وفاة نجله.

بعد الأربعين

 

وأشارت إلى أن الفنان جورج وسوف، فى 40 يوم حداد، وأن الفنان فى حالة صعبة، وعلينا الوقوف بجواره بدلا من نشر الشائعات الكثيرة عليه، ففى حالة اتخاذ أى قرار سيكون بعد الأربعين.

وأوضحت أن :" مستحيل اعتزال جورج وسوف، وأنه فى حالة هذا القرار سيكون هناك رفض من ملايين المحبين للفنان، وأنه بشغل جورج وسوف، فهو فاتح 60 منزلا".

 

شيرين عبد الوهاب جورج وسوف شيرين المطربة شيرين

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