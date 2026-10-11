شريف عبد الفضيل: الضغوط على الأهلي أكبر من الزمالك.. ولازم نثق في عموتة

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، أن الضغوط الواقعة على الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة أكبر من تلك التي يتعرض لها الفريق الأبيض، مشددًا على ضرورة منح الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الثقة والدعم خلال المرحلة الحالية.

وأوضح عبد الفضيل، في تصريحات تلفزيونية، أن مباريات القمة لها حسابات خاصة، ولا يمكن حسم نتيجتها بناءً على التوقعات فقط، في ظل أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين، خاصة الأهلي الذي يسعى لتحقيق الفوز وإرضاء جماهيره.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق يحتاج إلى التعامل مع الضغوط بشكل جيد، مع ضرورة تصحيح الأخطاء الفنية قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا أهمية مساندة الجهاز الفني ومنح عموتة الفرصة للعمل وتحسين أداء الفريق.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.