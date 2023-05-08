480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة المختلفة ، ليهبط سعر الجرام عيار 21 بقيمة نحو 200 جنيه من أعلى سعر ، وهو الأكثر انتشارا وتداولا في سوق الصاغة المصرية، فيما هبط سعر الأوقية بقوة عالميا.

أسعار الذهب الآن في مصر

ويبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، من أجل الاستثمار أو في السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة وأبرزها الزواج، إذ تراجع سعر عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2600 جنيه كأقل سعر لأول مرة منذ أيام.

أسعار الذهب

480 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 480 جنيها بعدما سجل مستويات قياسية ، ليصل اليوم عند 20960 إذ سجل قبل أيام قليلة الجنيه عيار 24 : 21,440 جنيها.

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سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في شراء الأصفر بمعرفة سعر مصنعية الذهب حالة الشراء خاصة المشغولات الذهبية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5-10 % من سعر الجرام الواحد.

حساب سعر المصنعية يكون سهلا جدا، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,620 جنيها للشراء ، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2730 جنيها وقد يصل إلى نحو 2850 جنيها لبعض المشغولات.

وفي بعض محلات الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها لكل جرام عند شراء المشغولات.

آخر أسعار الذهب الآن

أخر سعر للذهب مباشر اليوم الاثنين، محل اهتمام الكثير ، خاصة عيار 21، حيث أن أسعار الأصفر تتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب

الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,994 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,620 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 18: 2,246 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14: 1,747 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 20,960 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24