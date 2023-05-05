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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تذبذبا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية ، بين الصعود والهبوط ، خاصة سعر عيار 21 والذي سجل نجو 2800 جنيه كأعلى سعر قبل أيام.

840 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 840 جنيها بعدما سجل 22 ألف جنيه ليعود مجددا ويسجل اليوم نحو 21160 جنيها ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2625 جنيها بعد 2800 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن في السوق المصرية هو الأكثر انتشارا بين محلات الصاغة، إذ تراجع بقيمة 175 جنيها من أعلى سعر وهو 2800 جنيه لكل جرام ، إلى 2625 جنيها اليوم كأقل سعر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر المصنعية على كل جرام ذهب يهتم به الراغب في شراء الذهب خاصة المشغولات من أجل الخطوبة أو الهدايا، إذ يزداد البحث عبر محرك جوجل  عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية بحسب أشكال المشغولات نفسها وطريقة تزيينها وتشكيلها.

الذهب

سعر عيار 21 الآن سجل نحو 2645 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2770 جنيها وقد يصل إلى 2900 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

وضمن نشرة الخدمات اليومية يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، على مستوى جميع الأعيرة، وخاصة الأكثر انتشارا وهي 21 و 42 و 18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 3,006 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,645 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة: 2,267 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة: 1,763 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

  • سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 بلغ: 21,160 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية عيار 24: 2040 بعد 2,056 دولار.
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