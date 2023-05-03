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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2650 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء ، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث  تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم،  لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم،  دومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  2650 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2016 دولارًا.

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3029 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2272 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1767 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  للتعاملات عند مستوى 2630 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2640 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى  1980 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2016 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية باستثناء المصريين القادمين من الخارج من رسوم جمارك على الذهب، بغرض تخفيف الضغط على الأسواق الداخلية، وتهدئة الأسعار، لن يحل الأزمة.
أضاف، أن شراء المصريين بالخارج الذهب من الأسواق الخارجية، سيؤدى إلى خسارة جزء من تحولات المصريين من العملة الصعبة، كما  سيضر بالصناعة المحلية، ويعزز من خسارة المواطنين في مدخراتهم عبر قيمة المصنعية التي ستفقد عند إعادة البيع.
تابع، وإذا دخل الذهب وتم تجميعه وتصديره مرة أخرى لجلب الدولار يكون الحل إذن دون جدوى، لانه يقلل المعروض أيضًا.

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