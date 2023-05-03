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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب العالمية تحوم فوق مستوى 2000 دولار

أسعار الذهب العالمية
أسعار الذهب العالمية تحوم فوق مستوى 2000 دولار

حومت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم، الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2026.10 دولار.

ومن المقرر صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 % إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4% إلى 1434.62 دولار.

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