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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس بقوة في محلات الصاغة ، خاصة عيار 21 والذي يبحث عنه الكثير من المصريين فهو الأكثر تداولا في السوق.

760 جنيهًا

وبعد ارتفاع قياسي وصل بسعر الجنيه الذهب إلى 21800 جنيه ، تراجع اليوم ليسجل نحو 21 21040 جنيها بتراجع قدره نحو 760 جنيها دفعة واحدة.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الآن في السوق المصرية ، إذ تراجع بقيمة 200 جنيه من أعلى سعر وهو 2800 جنيه لكل جرام ، إلى 2600 جنيها اليوم كأقل سعر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تعتبر الشغل الشاغل للراغبين في الشراء خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2630 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2890 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

الذهب مباشر الآن

الذهب مباشر اليوم، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، طيلة اليوم والذي يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، وخاصة الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس : 3,006 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,630 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 2,254 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14: 1,753 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 : 210,40 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس ، عيار 24: 2,056 دولارا.
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