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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

 وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

فيما قالت رشا مجدي أن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار، متابعة أن سعر الذهب عيار 18 استقر عند أخر ارتفاع سجله بقيمة 43 جنيهًا.

ومن خلال التقرير التالي،  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم  2 مايو 2023، في أسواق الصاغة. 
 
 

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3052 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2670 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2288.5 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21360 جنيها.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر:
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 
سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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