إشتري شبكتك فورًا.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب، اليوم في مصر بقيمة 20 جنيهاً خلال بداية التعاملات الرسمية، الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

وهبط سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووجّه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، نصيحة للمواطنين قائلاً "الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارًا ناجحًا".

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وتراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2,057 للبيع و2,080 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 والشراء 1,912

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080

أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912

أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,547 شراء 1,564

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,203 شراء 1,217

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,031 شراء 1,043

أسعار الذهب الاونصة بيع 64,155 شراء 64,866

أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14,560

الكيلو بيع 2,062,857 شراء 2,085,714

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14.560 بيع.