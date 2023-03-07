عيار 21 يفقد 125 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 7-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع، والتي وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1825 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 125 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.

يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,816 جنيه $58.88

سعر الذهب عيار 22 1,664 جنيه $53.98

اسعار الذهب عيار 21 1,589 جنيه $51.52

اسعار الذهب عيار 18 1,362 جنيه $44.16

سعر الذهب عيار 14 1,059 جنيه $34.35

سعر الذهب عيار 12 907.86 جنيه $29.44

سعر الذهب عيار 9 680.90 جنيه $22.08

اسعار أوقية الذهب 56,469 جنيه $1,831

اسعار جنيه الذهب 12,710 جنيه $412.20

اسعار كيلو الذهب 1,815,719 جنيه $58,884

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,086 شراء 2,097 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,912 شراء 1,922 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,825 شراء 1,835 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,564 شراء 1,573 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,217 شراء 1,223 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,043 شراء 1,049 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 64,866 شراء 65,221 جنيها

الجنيه الذهب بيع 14,600 شراء 14,680 جنيها

الكيلو بيع 2,085,714 شراء 2,097,143 جنيها



سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.