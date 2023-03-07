عيار 21 يفقد 125 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 7-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع، والتي وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1825 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 125 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.
سعر الذهب اليوم في مصر
يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار
اسعار الذهب عيار 24 1,816 جنيه $58.88
سعر الذهب عيار 22 1,664 جنيه $53.98
اسعار الذهب عيار 21 1,589 جنيه $51.52
اسعار الذهب عيار 18 1,362 جنيه $44.16
سعر الذهب عيار 14 1,059 جنيه $34.35
سعر الذهب عيار 12 907.86 جنيه $29.44
سعر الذهب عيار 9 680.90 جنيه $22.08
اسعار أوقية الذهب 56,469 جنيه $1,831
اسعار جنيه الذهب 12,710 جنيه $412.20
اسعار كيلو الذهب 1,815,719 جنيه $58,884
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,086 شراء 2,097 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,912 شراء 1,922 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,825 شراء 1,835 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,564 شراء 1,573 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,217 شراء 1,223 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,043 شراء 1,049 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الأونصة بيع 64,866 شراء 65,221 جنيها
الجنيه الذهب بيع 14,600 شراء 14,680 جنيها
الكيلو بيع 2,085,714 شراء 2,097,143 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.