الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 21-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 شراء 966 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520 جنيها

الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,808 جنيه $59.08

سعر الذهب عيار 22 1,657 جنيه $54.15

اسعار الذهب عيار 21 1,582 جنيه $51.69

اسعار الذهب عيار 18 1,356 جنيه $44.31

سعر الذهب عيار 14 1,055 جنيه $34.46

سعر الذهب عيار 12 903.92 جنيه $29.54

سعر الذهب عيار 9 677.94 جنيه $22.15

اسعار أوقية الذهب 56,224 جنيه $1,837

اسعار جنيه الذهب 12,655 جنيه $413.55

اسعار كيلو الذهب 1,807,838 جنيه $59,077

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.