الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم في مصر
ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 21-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 960 شراء 966 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520 جنيها
الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429 جنيها
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار
اسعار الذهب عيار 24 1,808 جنيه $59.08
سعر الذهب عيار 22 1,657 جنيه $54.15
اسعار الذهب عيار 21 1,582 جنيه $51.69
اسعار الذهب عيار 18 1,356 جنيه $44.31
سعر الذهب عيار 14 1,055 جنيه $34.46
سعر الذهب عيار 12 903.92 جنيه $29.54
سعر الذهب عيار 9 677.94 جنيه $22.15
اسعار أوقية الذهب 56,224 جنيه $1,837
اسعار جنيه الذهب 12,655 جنيه $413.55
اسعار كيلو الذهب 1,807,838 جنيه $59,077
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.