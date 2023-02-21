عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 21-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,690 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 شراء 966 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 59,712 شراء 60,067 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,520 جنيها
الكيلو بيع 1,920,000 شراء 1,931,429 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار
 اسعار الذهب عيار 24 1,808 جنيه $59.08
سعر الذهب عيار 22 1,657 جنيه $54.15
اسعار الذهب عيار 21 1,582 جنيه $51.69
اسعار الذهب عيار 18 1,356 جنيه $44.31
سعر الذهب عيار 14 1,055 جنيه $34.46
سعر الذهب عيار 12 903.92 جنيه $29.54
سعر الذهب عيار 9 677.94 جنيه $22.15
اسعار أوقية الذهب 56,224 جنيه $1,837
اسعار جنيه الذهب 12,655 جنيه $413.55
اسعار كيلو الذهب 1,807,838 جنيه $59,077

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

إعلان عاجل من أمريكا بعد تعليق روسيا معاهدة ستارت النووية

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

موضوعات متعلقة

اشتري الشبكة| تعرف على آخر سعر لـ الذهب اليوم

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

الجرام نزل.. أسعار الذهب اليوم في مصر

جرام الذهب بـ 1440 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أقل سعر لجرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-2-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأحد 19-2-2023

الحق اشتري .. أفضل سعر للذهب عيار 21 اليوم الأحد

ترشيحاتنا

تحرك جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

السيسي يطلع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي

بعد زيارة أوكرانيا.. أمريكا تكشف حقيقة تلقي بايدن ضمانات أمنية من روسيا

ماذا حدث بحمام مسجد الجمعية الشرعية.. اعترافات مفاجئة لمتهم خلية وحدة التطوير|انفراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المربع الجديد.. فيديو وصور يكشفون تفاصيل أضخم مشروع مرتقب بالسعودية

هاني الناظر يكشف مخاطر النوم المتقطع

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

بعد دعمها له فى قضية الاغتصاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة سعد لمجرد

فيديو

قلق من انهيار سدود تركيا بعد تكرار الزلازل.. وتحذيرات من ارتفاع مستوى البحر|فيديوجراف

ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

ارتدوا ملابس ثقيلة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ