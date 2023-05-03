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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

الذهب
الذهب

يهتم المصريين بالبحث عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023، إذ تراجعت بعدما سجلت مستويات قياسية، ويزداد البحث خاصة عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

680 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا قويا بعدما سجل 21800 جنيه، ليسجل اليوم نحو 21120 جنيها كأقل سعر اليوم، بتراجع قدره نحو 680 جنيها دفعة واحدة، فيما تراجع سعر عيار إلى 2620 بعد 2800 جنيها.

سعر الذهب

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023

الجرام بـ 2288 | أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الشراء عن سعر المصنعية على كل جرام، خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وعن سعر الجرام عيار 21 الآن فسجل نحو 2640 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2880 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر الآن ، خاصة عيار 21، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، ويكون التغير خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 3,017 جنيها.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 : 21120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 2015 دولارا بعد 2040 دولارا
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