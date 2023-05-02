الجرام بـ 2288 | أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحرك في الأسعار، بعد أن شهدت أمس انخفاضات، كما استقر سعر الدولار اليوم، وفى هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023.

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3052 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2288.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21360 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.06 جنيه للبيع، و33.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.77 جنيه للبيع، و38.65 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.03 جنيه للبيع، و100.63 جنيه للشراء.

