اشتري الشبكة | مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب والدولار اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين انخفاضا في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعات في وقت سابق، وهذا يعتبر فرصة لـ المقبلين على الزواج، من أجل شراء الشبكة، وأيضًا استقر سعر الدولار اليوم، وفى هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم 1-5-2023.

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم هناك انخفاض عن أمس في أسعار الذهب، بعد الارتفاعات في الفترة الماضية.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2994 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2600 جنيه.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2245 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20960 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 1- 5-2023:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.12 جنيه للبيع، و33.98 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.92 جنيه للبيع، و38.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.02 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.