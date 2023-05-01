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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023.. فيديو

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

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بعد ارتفاعه 470 جنيها في شهر.. تعرف علي سعر الذهب في مصر اليوم 1-5-2023

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ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 30 أبريل 2023

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم هناك انخفاض عن أمس في أسعار الذهب، بعد الارتفاعات في الفترة الماضية.

 

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2994 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2600 جنيه.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2245 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20960 جنيها.

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