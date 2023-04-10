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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 10-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023

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سعر الذهب الآن في مصر خلال الفترة المسائية

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، أن اليوم هناك انخفاض عن أمس فى أسعار الذهب، فأمس سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2170 جنيها، و اليوم جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا يسجل 2155 جنيها.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2475 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2155 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1855 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17355 جنيها.


 

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