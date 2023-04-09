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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر خلال الفترة المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الموافق الأحد 9-4-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، والتي انخفضت اليوم عن أمس بفارق 25 حنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 جنيه

أسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 جنيه
الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 جنيه
الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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