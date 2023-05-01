لتوفير الدولار| السيسي يفتتح مصانع لتشغيل الشباب ضمن مباردة ابدأ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 5 مصانع ضمن مبادرة ابدأ، وذلك في الاحتفال بعيد العمال، وقال الرئيس السيسي، إن الصناعة توفر فرص عمل لـ الشباب، ويتم استخدام المنتجات المحلية، لتوفير الدولار.

وفى هذا التقرير نستعرض مواصفات ومميزات المصانع التى تم افتتاحها اليوم:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لمشروع " مصنع فيوتك " لإنتاج معدات ترشيد الطاقة من محافظة المنوفية بمدينة السادات .

وقال مدير المصنع المهندس محمد حلمي هلال ، إن المصنع يوفر فرص عمل خضراء ، وطاقته الإنتاجية 250 كشافا في الساعة، وملحق به مدرسة فنية على أعلى مستوى لتدريب الكوادر على العمل.

وأكد المهندس محمد حلمى هلال، رئيس مصانع فيوتك، المتخصصة فى مجال الإضاءة، أنه يشارك مع مبادرة ابدأ، وأنه يقوم بتصنيع كشافات ذكية، لتوفير الطاقة الكهربائية بنسبة 50%.

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث صاحب مصنع بمدينة السادات بالمنوفية، والذى يقول إن لديه مصنع لتصنيع الكشافات الكهربائية، والتى توفر 50% من الطاقة الكهربائية المستخدمة حاليًا.

وطالب الرئيس بمعرفة سعر الكشاف، وقال صاحب المصنع:" من 2000 لـ 2500، وأن الكشاف يوفر لـ المستهلك و لـ الدولة ".

وطالب السيسي بزيادة المنتج المحلي، حتى يصل لـ 90% أو 100%، و أنه سيدعم هذا الموضوع، والذى سينتج عنه توفير فرص عمل.

وتابع الرئيس السيسي:" سيكون هناك تعاقد من الكشافات الذكية، الموفرة لـ الطاقة لـ استخدامها فى الشوارع الجديدة، و قدم السيسي الشكر لهم، ووجه الحكومة باستخدام تلك الكشافات فى الطرق الجديدة".

وطالب الرئيس السيسي، من العمال بالحفاظ على صحتهم، وممارسة الرياضة.

وفى نفس السياق أكد المهندس محمد ناجح رئيس مصنع ديوراين لصناعة قطاعات و مواسير upvc، أن فكرة المصنع جاءت بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتطوير مواسير الإسكان، موضحًا أنه تم النزول لـ السوق ودراسة الوضع، و الذي تبين أن الإنتاج المحلي يغطي بين 10 لـ15 % من احتياجات السوق.

وأضاف خلال كلمته بحضور السيسي، أن الخامات موجودة، وأن اليوم نفتتح المرحلة الأولى، من انتاج المصنع، و المرحلة الثانية ستكون خلال شهرين.

وكشف أن هناك 200 عامل يعملون في المصنع، وقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

وأهدى المهندس محمد ناجح رئيس مصنع ديوراين لصناعة قطاعات و مواسير upvc، مواسير صف 8 بوصة، بطول 2000 متر طولي، لـ مشروعات حياة كريمة.



كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

ومن بين تلك الصناعات، قال المهندس وائل فتحي علي، مدير الإدارة الهندسية لمصنع حوا لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة: “ اشكر الرئيس السيسي على توطين الصناعة ومبادرة ابدأ، والمصنع يقام على مساحة 16 ألف متر مربع”.

وتابع أن الطاقة القصوي التي يستهدفها المصنع 20 ألف محرك شهريا، وسيتم الوصول لهذا الرقم قريبا".

ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد عمال مصنع سويتانا لتصنيع الشوكولاتة والحلويات ، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، بعدما طلب منه أن يقوم بتذوق الشوكولاتة التي يقومون بصناعتها عندما يزور المصنع، قائلا: “يا محمد يعني أنا مش هدوقه إلا أما أجيلك”.

ومن جانبه، رد عليه محاسب فى المصنع، معقبا: “تنورنا ياريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا فى المجمع الصناعي لأن هتغير الخريطة الصناعية فى المصنع كله”، شاكرا مبادرة أبدأ.

ورد عليه الرئيس السيسي، متابعا: “ربنا يوفقكم وألف مبروك”

وأهدي المصنع لأهالي الشهداء ومبادرة حياة كريمة 5 آلاف عبوة شوكولاتة، 2500 عبوة لأهالي الشهداء، و2500 عبوة لمبادرة حياة كريمة.