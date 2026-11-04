الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار لإنشاء مستشفى

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي؛ من أجل المساهمة في تمويل مشروع إنشاء مستشفى "تاء فيماندو الجديد" وذلك في إطار التعاون التنموي القائم بين دولة الكويت وجمهورية المالديف.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية، رشيد علي البدر، مدير عام الصندوق بالوكالة، فيما وقعها عن حكومة جمهورية المالديف، حسن زرير، وزير المالية والمؤسسات العامة في المالديف.

وأشار الصندوق الكويتي للتنمية إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية في جزيرة "تاء فيماندو" والجزر المجاورة ضمن منطقة أتول تاء (مجموعة جزر مرجانية) بجمهورية المالديف، من خلال إنشاء مستشفى جديد يلبي الاحتياجات الصحية للسكان، ويعزز جودة الخدمات الطبية ويسهل الحصول عليها.

ووفقا للصندوق، من المنتظر أن يقلل المشروع الحاجة إلى نقل المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات الجزر الأخرى أو العاصمة، كما سيحد من الاعتماد على خدمات الإسعاف البحري والجوي، بما يخفف الأعباء المرتبطة بانتقال المرضى، ويدعم جهود حكومة المالديف في تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى رئيسي للمستشفى يتكون من أربعة طوابق، بسعة 50 سريرا على مساحة تبلغ نحو 13 ألفا و321 مترا مربعا، إلى جانب مبنى للخدمات من طابق واحد بمساحة تبلغ نحو 568.4 مترا مربعا.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 6.3 ملايين دينار كويتي، ويغطي قرض الصندوق نحو 47.8% من إجمالي التكلفة، فيما تتولى حكومة جمهورية المالديف تغطية المبلغ المتبقي وأي زيادات قد تطرأ على التكاليف.

جدير بالذكر أن هذا القرض يعد الخامس عشر الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية إلى جمهورية المالديف، امتدادا للتعاون التنموي بين الجانبين في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والنقل والبنية التحتية. كما شهد العام الماضي افتتاح مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق في تمويل مراحل تطويره، بما يعكس استمرار الشراكة التنموية بين الجانبين.