ردود فعل دولية على نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية 2026 ردود فعل دولية والتي أفرزت سيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي (النواب والشيوخ) .. فاعتبر رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، نتائج الانتخابات إشارة سياسية قوية تعكس توجها جديدا لدى الناخبين الأمريكيين.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "إن الشعب الأمريكي قال كلمته، وهذه النتائج ستدشن حقبة جديدة في العلاقات الدولية".

وقد حقق الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم حتى الآن ب 54 مقعدا من أصل 100 مقعد، كما انتزعوا السيطرة على مجلس النواب بفوزهم ب231 مقعدا من أصل 435.

وتعد انتخابات التجديد النصفي هذه المرة بمثابة استفتاء غير مباشر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول عامين من فترته الرئاسية، إذ قد تؤثر قراراته وسياساته خلالهما على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات.