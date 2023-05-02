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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2630 جنيها.. تطورات جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أسعار الذهب والاستثمار 

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى عيار 21

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عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق بيع 2,600 شراء 2,630.


وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية 


عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006
عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755
عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630
عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254
عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753
عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي تشهد أسعار الذهب حالة تذبذب حيث تراجعت أسعار الذهب العالمية ببورصة الذهب عند مستوى 1982 دولار ، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالولايات المتحدة.

وأنهت بورصة الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 8 دولارات في سعر الأوقية لتسجل 1990 دولار كما شهدت  الأوقية على مدار الأسبوع الماضي، تقلبات سعرية ما بين الصعود والهبوط.

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عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

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اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023

وتترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، والذي سيحسم من خلال الأيام القليلة المقبلة،  التوقعات بأن هناك رفع وشيك لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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