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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2630 جنيه، وهو العيار الأكثر تداولا بين المصريين، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 2 مايو 2023 سعر 3006 جنيهات.

ذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2 مايو 2023 سعر 2630 جنيهًا.

ذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2 مايو 2023 سعر 2254 جنيها.

سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب اليوم 2 مايو 2023 سعر 21040 جنيه.

سعر الأوقية
عالميًا، سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 2 مايو 2023 سعر 1982 دولارا أمريكيا.

تراجع اسعار الذهب

في سياق متصل وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب عيار 21 من 2800 إلى 2600 جنيه ، توقع ناجي فرج عضو شعبة الذهب في تصريحات صحفية، تراجع عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا ان التراجع سوف يستمر إلى 1500 جنيه، بالتزامن مع مقترحات الشعبة الجديدة لضبط سوق الذهب ابرزها رفع الجمارك من الذهب حتى 150 جراما.

سعر مصنعية جرام الذهب

الراغبين في الشراء يهتمون بمعرفة سعر مصنعية الجرام، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2630 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2880 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

عوامل تغير سعر الذهب

سعر الذهب مباشر الآن ، خاصة عيار 21، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، والذي يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

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