أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023

تجاوز العقود الاجلة لـ الذهب مستوى الـ 2000 دولار، وسط ترقب لـ نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الثلاثاء بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.
يعتبر الذهب تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري.
سعر الفائدة
بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين، تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس.
وفي مصر سجّل سعر الذهب تراجع بمتوسط 30 جنيها على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
أسعار الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,994 شراء 3,017
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,745 شراء 2,766
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,620 شراء 2,640
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,246 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,747 شراء 1,760
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,497 شراء 1,509
|الاونصة
|بيع 93,122 شراء 93,833
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,960 شراء 21,120
|الكيلو
|بيع 2,994,286 شراء 3,017,143
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