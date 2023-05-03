أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023

تجاوز العقود الاجلة لـ الذهب مستوى الـ 2000 دولار، وسط ترقب لـ نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الثلاثاء بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري.

سعر الفائدة

بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين، تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

وفي مصر سجّل سعر الذهب تراجع بمتوسط 30 جنيها على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509 الاونصة بيع 93,122 شراء 93,833 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,960 شراء 21,120 الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

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