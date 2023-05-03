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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-5-2023

صدى البلد

تجاوز العقود الاجلة لـ الذهب مستوى الـ 2000 دولار، وسط ترقب لـ نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر اليوم الأربعاء.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الثلاثاء  بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.

 يعتبر الذهب تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري. 

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تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

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صعود أم هبوط.. ماذا ينتظر سعر الذهب الأيام القادمة؟

سعر الفائدة

بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين،  تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

وفي مصر سجّل سعر الذهب تراجع بمتوسط 30 جنيها على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,017
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,766
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,640
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,760
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصةبيع 93,122 شراء 93,833
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,960 شراء 21,120
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,017,143

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الذهب العقود الآجلة للذهب البنك الاحتياط الفيدرالي اسعار الفائدة سعر الفائدة

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