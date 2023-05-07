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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم في التراجع بعدما سجلت مستويات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية والتي شهدت وصول سعر الجرام الأكثر انتشارا في محلات الصاغة وهو عيار 21 إلى 2800 جنيه.

560 جنيها 

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 560 جنيها مقارنة بسعره قبل أيام قليلة ، إذ سجل سعر الجنيه قبل أيام قليلة، عيار 24 : 21,440 جنيها، فيما تراجع ليسجل اليوم 20880 جنيها.

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أسعار الذهب الآن

وتعتبر أسعار الذهب اليوم محل اهتمام الملايين سواء الراغبين في شراء المشغولات أو الراغبين في شراء السبائك من أجل الاستثمار فيها وحفظ أموالهم، إذ تراجع سعر عيار 21 بقوة ليهبط عن 2600 جنيه لأول مرة منذ أيام.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب تهم الكثير خاصة أنها تكون كبيرة في حالة شراء المشغولات الذهبية لذلك يهتم بها الراغبون في الخطوبة قريبا، إذ تسجل المنسعة في العادة بين 5-10 % من سعر الجرام الواحد.

وعند حساب سعر المصنعية اليوم، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,610 جنيهات للشراء ، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2730 جنيها وقد يصل إلى نحو 2850 جنيها لبعض المشغولات.

وفي بعض محلات الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها لكل جرام عند شراء المشغولات.

آخر أسعار الذهب الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الأحد ، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة مفصلة تشمل أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,983 جنيها.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,610 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,237 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 20,880 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 2017 دولارا بعد 2056.
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