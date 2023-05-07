الذهب الآن.. سعر عيار 21 اليوم 7-5-2023

استقر سعر الجرام الواحد من أشهر أعيرة الذهب تداولا وهو عيار 21 نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-5-2023.

استقرار الأسعار

واستقرت أسعار الذهب في مصر مع مستهل معاملات اليوم الأحد دون أي تغيير علي مستوي المشغولات الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.





تراجع طفيف

وانخفض سعر الذهب أمس بمقدار 5 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية في السوق بعد أن شهد ارتفاعا جنونيا في الأيام الماضية.

عيار 14

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء

عيار 18



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2211 جنيه للبيع و2229 جنيه للشراء.

عيار 24

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة من بين المشغولات الذهبية، نحو 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء.



الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.



الذهب في البورصات العالمية



وتنتظر الأسواق الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري وسط توقعات محلية وعالمية برفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس بعد المستويات القياسية التي سجلها التضخم في شهر فبراير.

وأبرز هذه التوقعات كانت لمجموعة جولدمان ساكس المالية العالمية التي أشارت أن المركزي المصري قد لجأ لمثل هذا الإجراء من قبل في ديسمبر الماضي حينما رفع الفائدة 3% دفعة واحدة إلى 16.25% لتستقر الفائدة عند هذه المستويات حتى الآن. وقد فاجأ المركزي المصري الأسواق في اجتماعه الماضي في فبراير عندما ثبت أسعار الفائدة دون تغيير.

أما عن سوق الذهب العالمي فقد انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون، وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.

وتفاءل المتداولين في أسواق الذهب بعد اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط للتداول اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

من جهة أخرى، شهد الدولار تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة .

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي عن شهر فبراير سجل ارتفاع بنسبة 6% ليوافق التوقعات ليظل بعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.4%، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثنى السلع المتذبذبة في أسعارها بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 0.4%.

الطلب علي المجوهرات



وحسبما ذكرت تقارير دولية فقد بلغ الطلب على المجوهرات في الصين 198 طنا وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015 بعدما أطلق إنهاء قيود كورونا العنان لإنفاق المستهلكين.



في غضون ذلك، اشترى العملاء الأمريكيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.



على الجانب الآخر، ذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.



ورجح المجلس أن ينمو الطلب الاستثماري هذا العام وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي شهده العام الماضي.



الذهب والدولار

شهدت أسعار المعدن الأصفر ضغوطا هبوطيه قوية للغاية خلال التعاملات؛ بسبب صعود مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، بالتزامن مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكي القوية، والتي عززت التوقعات حيال استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما أثرت على تحركات كل من الدولار الأمريكي وأسعار معدن الذهب.

وأثناء تداولات اليوم، هبطت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.97% وسجلت نحو 2,009.91 دولارا للأوقية، بالإضافة لتراجع العقود الآجلة لمعدن الذهب بشكل قوي بنحو 1.87% ووصلت إلى مستوى 2,017.30 دولارا للأوقية.



ولقد تسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، في هبوط أسعار معدن الذهب بشكل ملحوظ بتعاملات اليوم، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، فمن المتعارف عليه بأغلب الحالات أن صعود الدولار الأمريكي يضعف من جاذبية السلع المقومة به وخصوصا السبائك الصفراء، وذلك لأنه يرفع من تكاليف شراء الذهب.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.22% ووصل إلى 101.63 نقطة، متأثرا بإيجابية بيانات سوق العمل والتي دعمت التوقعات حول استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، بما انعكس سلبا على أداء أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم.

ووفقا لبيانات الإحصاء الأمريكية، فقد هبطت البطالة من 3.6% إلى مستوى 3.4% بشهر إبريل الماضي، فضلا عن إيجابية بيانات مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير زراعي، حيث ارتفع المؤشر بنحو 253 ألف وظيفة، وهو أفضل من توقعات الأسواق البالغة نحو 181 ألف وظيفة فقط، وهذا من شأنه أن يرفع من احتمالية أن يواصل الفيدرالي الأمريكية وتيرة التشديد النقدي للاجتماع القادم، مما يزيد الضغط على مستويات معدن الذهب.

وأيضا، تعرضت أسعار الذهب لضغوطات هبوطية على هامش تعاملات اليوم، وذلك بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث صعدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.87% ووصلت إلى مستوى 3.448 نقطة، بالإضافة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بنحو 2.12% وتسجيلها حوالي 3.8735 نقطة، وهذا دفع أسعار الذهب للتراجع بشكل ملحوظ بتعاملات اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أيضا أسعار المعدن الأصفر اليوم، جراء إعلان مجلس الذهب العالمي عبر أحدث تقرير عن اتجاهات سوق الذهب للربع الأول من عام 2023، وكشف عن تراجع الطلب العالمي على معدن الذهب بنسبة 13%، حيث بلغ إجمالي الطلب على الذهب نحو 1.081 طنا، وهو ما آثار المخاوف حول استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لينعكس سلبا على تداولات المعدن الأصفر.

