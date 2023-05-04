ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، مستفيدة من الدولار الضعيف عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة.

أدى عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى رفع الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن.

فيما تراجعت أسعار الذهب بعد ذلك في التعاملات الإلكترونية في الدقائق التي أعقبت قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير برفع أسعار الفائدة.

رفع الفائدة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير؛ يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنَّ اللجنة ما تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي ما يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.