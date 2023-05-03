عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيحدد وتيرة تشديد السياسة النقدية في المستقبل بعد مراجعة البيانات.

وأضاف باول، في مؤتمر صحفي، بعد قرار رفع أسعار الفائدة: “بالنظر إلى المستقبل، سنتخذ نهجًا يعتمد على البيانات لتحديد المدى الذي قد يكون فيه ثبات السياسة الإضافية مناسبًا”.

وتابع: “ نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستهدف 2 في المئة”، مؤكدا أن “استقرار الأسعار سيُحسن أسواق العمل”.

وقال باول: “من الضروري أن يتم رفع الدين في الوقت المناسب”.

وبسبب الأزمة المصرفية التي نشأت في مارس من هذا العام، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد الائتمان، مما يعني أنه سيصبح من الصعب على الأفراد والشركات على نطاق واسع تأمين القروض.

وقال باول: “من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان المشددة هذه على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد”.

تغيير كبير في بيان الفيدرالي الأمريكي يكشف عن توقف رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة على التوالي.

وكشف بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تغييرات رئيسية في بيانه المعتاد، وهو حذف عبارة رئيسية كان يُنظر إليها في الاجتماعات السابقة على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيان مارس، إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة”.

بدلاً من ذلك، قال بيان الفيدرالي الأمريكي: “عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، وعلى الاقتصاد والتطورات المالية”.

ويكشف التغيير الكبير في بيان الفيدرالي الأمريكي عن التوقف المحتمل في رفع أسعار الفائدة.

الفيدرالى الامريكى جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

موضوعات متعلقة

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

تغيير كبير في بيان الفيدرالي الأمريكي يكشف عن توقف رفع أسعار الفائدة

بسبب سلاح روسي مرعب.. الجيش الأوكراني يستغيث بـ أمريكا

ردا على تصعيد الناتو.. بيان عاجل من روسيا بشأن الردع النووي

حرب بين الناتو وروسيا.. موسكو تحذر من العواقب الأكثر كارثية للبشرية

بعد تصريحات بايدن .. نتنياهو يمنع وزير دفاع إسرائيل من زيارة أمريكا

الجفاف يهدد أوروبا.. اشتعال صراع كبير على المياه في القارة العجوز

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

زيلينسكي : نسعى لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو .. فيديو

الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ