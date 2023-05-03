بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيحدد وتيرة تشديد السياسة النقدية في المستقبل بعد مراجعة البيانات.

وأضاف باول، في مؤتمر صحفي، بعد قرار رفع أسعار الفائدة: “بالنظر إلى المستقبل، سنتخذ نهجًا يعتمد على البيانات لتحديد المدى الذي قد يكون فيه ثبات السياسة الإضافية مناسبًا”.

وتابع: “ نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستهدف 2 في المئة”، مؤكدا أن “استقرار الأسعار سيُحسن أسواق العمل”.

وقال باول: “من الضروري أن يتم رفع الدين في الوقت المناسب”.

وبسبب الأزمة المصرفية التي نشأت في مارس من هذا العام، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد الائتمان، مما يعني أنه سيصبح من الصعب على الأفراد والشركات على نطاق واسع تأمين القروض.

وقال باول: “من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان المشددة هذه على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد”.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة على التوالي.

وكشف بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تغييرات رئيسية في بيانه المعتاد، وهو حذف عبارة رئيسية كان يُنظر إليها في الاجتماعات السابقة على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيان مارس، إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة”.

بدلاً من ذلك، قال بيان الفيدرالي الأمريكي: “عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، وعلى الاقتصاد والتطورات المالية”.

ويكشف التغيير الكبير في بيان الفيدرالي الأمريكي عن التوقف المحتمل في رفع أسعار الفائدة.