تغيير كبير في بيان الفيدرالي الأمريكي يكشف عن توقف رفع أسعار الفائدة

كشف بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تغييرات رئيسية في بيانه المعتاد، وهو حذف عبارة رئيسية كان يُنظر إليها في الاجتماعات السابقة على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيان مارس، إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة”.

بدلاً من ذلك ، قال بيان الفيدرالي الأمريكي: “عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، وعلى الاقتصاد و التطورات المالية”.

ويكشف التغيير الكبير في بيان الفيدرالي الأمريكي عن التوقف المحتمل في رف أسعار الفائدة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة علي التوالي.