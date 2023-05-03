عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز توقعات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم

الفيدرالي
الفيدرالي

توقع محللون أنه لن يكون هناك الكثير من الغموض المحيط بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية.

ذهب الكثيرون في الأسواق وعلى نطاق الخبراء، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم، رغم وجود دعوات من قبل مراقبين بأن يحجم عن ذلك.

حددت الأسواق احتمالًا يقارب 100٪ أن توافق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على زيادة ربع نقطة مئوية في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين. 

وتمثل تلك الزيادة العاشرة منذ مارس 2022، حيث يرتفع معدل الاقتراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5٪ -5.25٪.


بالنسبة للمستثمرين، سيكون الجزء الصعب هو ما سيحدث بعد ذلك، فهل سيشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد انتهى من رفع  الفائدة، أم أنه سيترك خيار التشديد النقدي مفتوحًا أكثر إذا رأى أنه يجب القيام بالمزيد لمحاربة التضخم؟

قال محللون : ”الأهم هو كيفية التوقف في وقت قريب عن رفع أسعار الفائدة . أظن أنهم  قد يتركون الباب مفتوحًا على الأرجح قليلاً؟".

وتابعوا: "سيكون ذلك بمثابة توازن بين الإشارة إلى وجود توقف مؤقت في رفع الفائدة أو الاستمرار في رفعها، ولكن لايزال كل ذلك يعتمد على البيانات الواردة من ارتفاع التضخم في المستقبل”.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى تراجع التضخم ولكن لايزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

على سبيل المثال، يقوم الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بتجميع مقياس يسمى ″المتوسط ​المقطوع” لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يرمي أساسًا إلى قراءات عالية ومنخفضة.

ويظهر ذلك تضخمًا سنويًا يقارب 4.7٪ في مارس، ولم يتغير كثيرًا منذ أغسطس 2022 عندما وصل ارتفاعه إلى 3.9٪ في مارس 2022.

وكان مؤشر أسعار المستهلك قد وصل إلى  5٪ في مارس، مقارنة بـ 8.5٪ قبل عام.


لا تعتبر أي من هذه الأرقام مرضية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

قال أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويدعى  كريستوفر والر، في كلمة له خلال 14 أبريل:"بغض النظر عن الإجراء، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً ولذا فإن وظيفتي لم تُنجز.. أفسر هذه البيانات على أنها تشير إلى أننا لم نحرز تقدمًا كبيرًا في تحقيق هدف التضخم، مما يتركني في نفس المكان تقريبًا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية التي كانت في اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير، وعلى نفس المسار للسياسة النقدية”.
 

ارتفاع التضخم اجتماع اللجنة الاحتياطي الفيدرالي الأسعار المرتفعة الأسعار الاستهلاك الاقتراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

موضوعات متعلقة

روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

مسئول تركي كبير يكشف موعد محادثات اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

هبوط حاد لأسعار النفط في العالم .. تفاصيل

أوكرانيا تعلن أرقام خرافية عن حصيلة قتلى وخسائر الجيش الروسي

أوكرانيا تنهي اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة عربية

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

انفجار عملاق بروسيا.. هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يضرب مستودعًا للنفط.. شاهد

أنا أم.. مسئولة روسية تسخر من تهمة جرائم الحرب

ترشيحاتنا

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

صندوق النقد يوجه صدمة للدولار.. عملة جديدة تفاجئ الأخضر وتهدد بقاءه

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني| نواب: مصر تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة.. والدولة تضبط إيقاع المشهد السياسي بتوافق من الجميع

إغلاق محطة جامعة القاهرة.. تعرف على المواصلات البديلة | خدمات

خبير: الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات

اتحاد الرماية يكثف استعداداته لاستضافة نهائي كأس العالم للخرطوش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ