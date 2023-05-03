أبرز توقعات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم

توقع محللون أنه لن يكون هناك الكثير من الغموض المحيط بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية.

ذهب الكثيرون في الأسواق وعلى نطاق الخبراء، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم، رغم وجود دعوات من قبل مراقبين بأن يحجم عن ذلك.

حددت الأسواق احتمالًا يقارب 100٪ أن توافق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على زيادة ربع نقطة مئوية في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين.

وتمثل تلك الزيادة العاشرة منذ مارس 2022، حيث يرتفع معدل الاقتراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5٪ -5.25٪.



بالنسبة للمستثمرين، سيكون الجزء الصعب هو ما سيحدث بعد ذلك، فهل سيشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد انتهى من رفع الفائدة، أم أنه سيترك خيار التشديد النقدي مفتوحًا أكثر إذا رأى أنه يجب القيام بالمزيد لمحاربة التضخم؟

قال محللون : ”الأهم هو كيفية التوقف في وقت قريب عن رفع أسعار الفائدة . أظن أنهم قد يتركون الباب مفتوحًا على الأرجح قليلاً؟".

وتابعوا: "سيكون ذلك بمثابة توازن بين الإشارة إلى وجود توقف مؤقت في رفع الفائدة أو الاستمرار في رفعها، ولكن لايزال كل ذلك يعتمد على البيانات الواردة من ارتفاع التضخم في المستقبل”.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى تراجع التضخم ولكن لايزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

على سبيل المثال، يقوم الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بتجميع مقياس يسمى ″المتوسط ​المقطوع” لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يرمي أساسًا إلى قراءات عالية ومنخفضة.

ويظهر ذلك تضخمًا سنويًا يقارب 4.7٪ في مارس، ولم يتغير كثيرًا منذ أغسطس 2022 عندما وصل ارتفاعه إلى 3.9٪ في مارس 2022.

وكان مؤشر أسعار المستهلك قد وصل إلى 5٪ في مارس، مقارنة بـ 8.5٪ قبل عام.



لا تعتبر أي من هذه الأرقام مرضية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

قال أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويدعى كريستوفر والر، في كلمة له خلال 14 أبريل:"بغض النظر عن الإجراء، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً ولذا فإن وظيفتي لم تُنجز.. أفسر هذه البيانات على أنها تشير إلى أننا لم نحرز تقدمًا كبيرًا في تحقيق هدف التضخم، مما يتركني في نفس المكان تقريبًا فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية التي كانت في اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير، وعلى نفس المسار للسياسة النقدية”.

