رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف حقيقة "التوقف" عن رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن المجلس لم يتخذ قرارًا حازمًا بشأن ما إذا كان سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وأضاف باول، خلال مؤتمره الصحفي: “لم يتخذ قرار بتوقف مؤقت اليوم”.

وكانت الأسواق تتطلع إلى أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة ستنتهي بعد زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي صدر، اليوم الأربعاء، كشف عن تغييرات رئيسية في بيانه المعتاد، وهو حذف عبارة رئيسية كان يُنظر إليها في الاجتماعات السابقة على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيان مارس، إن “اللجنة تتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة”.

بدلاً من ذلك ، قال بيان الفيدرالي الأمريكي: “عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، وعلى الاقتصاد والتطورات المالية”.

ويكشف التغيير الكبير في بيان الفيدرالي الأمريكي عن التوقف المحتمل في رفع أسعار الفائدة.