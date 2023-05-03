رئيس الفيدرالي يفجر مفاجأة صادمة بشأن أزمة الديون في أمريكا

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، من أنه لا ينبغي النظر إلى البنك المركزي لضمان الاستقرار الاقتصادي إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال باول، في مؤتمر صحفي، “من الضروري رفع سقف الديون في الوقت المناسب حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من سداد جميع فواتيرها عندما تستحق. وسيكون الفشل في القيام بذلك غير مسبوق”.

وأضاف: “لا ينبغي لأحد أن يفترض أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من الآثار المحتملة قصيرة وطويلة الأجل للفشل في دفع فواتيرنا في الوقت المحدد. سيكون ذلك غير مؤكد”.

وقال باول: “لن أقول إن ذلك له تأثير مهم في قرار السياسة النقدية اليوم”.