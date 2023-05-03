اعتراف لأول مرة.. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلق علي الأزمة المصرفية بأمريكا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع في القطاع المصرفي تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس، معترفا بوجود أزمة مصرفية.

وأعلنت ثلاثة بنوك إفلاسها منذ منتصف مارس، كان آخرها يوم الاثنين عندما تم الاستيلاء على بنك فيرست ريبابليك بعد إعلانه الإفلاس.

وعلى الرغم من ذلك، قال باول، في مؤتمر صحفي، إن “النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن”.

وأشار إلى تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن بنك سيليكون فالي، قائلاً إنه “يؤكد الحاجة إلى معالجة قواعدنا وممارساتنا الإشرافية لتجنب المزيد من حالات إفلاس البنوك”.

وبسبب الأزمة المصرفية التي نشأت في مارس من هذا العام، يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد الائتمان، مما يعني أنه سيصبح من الصعب على الأفراد والشركات تأمين القروض.

وقال باول: “من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان المشددة هذه على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد”.