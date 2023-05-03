بعد الفيدرالي الأمريكي.. قرار عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن "الريبو"

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن رفع أسعار معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

وذكر المركزي السعودي في بيان له منذ قليل : اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25

نقطة أساس إلى 5.75 في المئة.

وأضاف : كما تم رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في

المئة.

جاء ذلك بعد قرار قرر البنك "الفيدرالي الأميركي" رفع أسعار الفائدة مجددا ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة علي التوالي. مضيفا، أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

كما تحدث الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن المزيد من السياسة التشددية النقدية، بما يتماشي مع الأزمات العالمية التي يشهدها العالم.

وأكد الفيدرالي الأميركي، أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.

وأضاف، مكاسب العمل كانت قوية ولا يزال التضخم مرتفعا.