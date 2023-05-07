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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأحد 7 مايو 2023 وينشر موقع “صدى البلد”،  من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,971 شراء 2,994 جنيهات

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,745 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,620 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,246 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,747 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,497 جنيهات

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 92,411 شراء 93,122 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 20,960 جنيها
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 2,994,286 جنيهات

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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