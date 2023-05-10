مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

واصل الدولار الاستقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث سجّل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري.

وسجّل سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

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