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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسعار الذهب بعد قرار الحكومة اليوم بإعفائها من الرسوم والجمارك؟.. تفاصيل

صدى البلد

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، اهتمام الكثير لمعرفة تأثير هذا القرار على اسعار الذهب خصوصا بعدما شهدت الاسواق مؤخرا تذبذبا ملحوظا بالصعود والانخفاض. 

ويتوقع الكثير من المصريين نزول سعر الذهب في مصر عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على القرار الذي نص على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة. 

سعر الذهب في مصر

وبعد قرار الإعفاء الضريبي، شهد سعر الذهب تراجعا في سعره في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، عن سعره في بداية التعاملات، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 2550 للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا 2031 دولار.

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24، في ختام تعاملات اليوم إلى، 2915 للبيع، 2891.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

تراجع سعر الذهب عيار 22، اليوم في نهاية التعاملات إلى، 2671.5 للبيع، 2650.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، في تعاملاته المسائية، 2550 للبيع، 2530 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18، في ختام تعاملات اليوم، في محلات الصاغة، 2185.75 للبيع، 2168.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في تعاملاته المسائية اليوم في سوق الصاغة المصرية، 1700 للبيع، 1686.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في نهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة، 1457.25 للبيع، 1445.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في ختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصرية، 1092.75 للبيع، 1084.25 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملاته المسائية، اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، 20400جنيها، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر

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