480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار الحكومة المفاجئ أمس ، إذ يزداد البحث عبر محرك جوجل عن سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.

480 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 480 جنيها ، إذ سجل قبل ساعات نحو 20960 جنيها ليعود إلى نحو 20480 جنيها اليوم للشراء بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن محل اهتما الكثير بشكل يومي ، إذ يهتم الكثير بمعرفته خاصة الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة خاصة الزفاف والخطوبة، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2540 جنيهًا كأقل سعر اليوم الخميس.

الذهب

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سعر الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية ،يهتم الكثير بمعرفته خاصة الراغبين في الاستثمار أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2540 جنيهًا كأقل سعر.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

عند حساب سعر المصنعية على المشغولات، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,560 جنيهًا للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2670 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2790 جنيهًا لبعض المشغولات.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

قرار الحكومة

يذكر أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الخميس ، خاصة عيار 21، يبحث عنه الكثير من التجار أيضًا، إذ تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب

سعر الذهب اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,914 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,550 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 2,186 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14: 1,700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 20,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24