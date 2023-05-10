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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

الذهب
الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الأسبوع المقبل سينخفض سعر الذهب أو سيكون هناك استقرار و حراك في أسعار الذهب بالسوق المصري.

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وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن  من حق القادمين من الخارج إدخال أى كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط.

ولفت إلى أن الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم، وأن المواطن سيحصل على الذهب بقيمة عادلة.

وأشار إلى أن سعر الذهب سيكون به ضبط، و الأسعار لن تختلف عن الموجودة فى السعودية و الدول العربية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

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