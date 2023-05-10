هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

توقعت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة او أستقرار الاسعار وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب من الجمركية والرسوم لمدة 6 أشهر.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الموافقة على قرار الإعفاء من الجمارك من جانب الحكومة يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الأونة الاخيرة.

العرض والطلب

واضافت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.



6 أشهر اعفاء من الضرائب للذهب

وتجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قام بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.