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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قريبا .. خبر سار عن سعر الذهب في مصر | فيديو

الذهب
الذهب

علق أمير رزق عضو رابطة تجار الذهب، على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.

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وقال أمير رزق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" خلال الأيام الماضية كان هناك إقبال على شراء سبائك الذهب بشكل كبير ".

وأضاف امير رزق :" قرار الحكومة الأخير يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب بما يسهم في انخفاض سعر الذهب ".

وتابع امير رزق :" سوف ينخفض الذهب في المستقبل القريب من 50 لـ 100 جنيه في الجرام ".

وأكمل امير رزق :" من يأتي بذهب من الخارج يقوم بالاحتفاظ به أو بيعه في السوق المصري  بناء على السعر المتداول في الأسواق".
 

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